Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 19 марта

В четверг, 19 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встреч Лиги конференций 19 марта:
АЕК Афины – «Целе» – 0:2 (4:2 по сумме встреч);
«Ракув» – «Фиорентина» – 1:2 (2:4);
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас» – 1:2 (1:2);
«Майнц» – «Сигма Оломоуц» – 2:0 (2:0);
«Страсбург» – «Риека» – 1:1 (3:2);
«Спарта» Прага – «АЗ Алкмар» – 0:4 (1:6);
«Райо Вальекано» – «Самсунспор» – 0:1 (3:2);
«Шахтёр» – «Лех» Познань – 1:2 (4:3).
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В прошлогоднем финале английская команда обыграла испанский «Бетис» (4:1).