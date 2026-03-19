«Он был скрытым лидером». Павел Яковлев — о Карседо в период работы в «Спартаке» с Эмери

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев высказался о главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо в период работы специалиста в московском клубе с Унаи Эмери.

«Мне удалось с ним поработать в «Спартаке». И, насколько я понял, в тот момент он был, ну, в большей степени таким скрытым лидером. То есть в нём чувствовалось, что он хочет вот где-то даже одеяло на себя чуть перетягивать. У них хороший был такой дуэт, потому что они два эмоциональных, прямо максимально. И было самое главное от них именно требовательность. То есть выполнение того, то что они хотят.

Но для них не была важным атмосфера в коллективе. Почему так получилось? Потому что вот это было неважно для них. А в России это самый главный показатель. Если у тебя есть атмосфера в коллективе, то ты можешь бороться за высокие места. Если у тебя нет её… какие бы требования ты ни говорил, они ну тяжело выполняются», — сказал Яковлев в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. В 2012 году испанский специалист уже входил в тренерский штаб красно-белых в качестве помощника Унаи Эмери.