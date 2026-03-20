Астон Вилла — ЛОСК Лилль, результат матча 19 марта 2026, счет 2:0, 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» Эмери победила «Лилль» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» (Англия) и «Лилль» (Франция). Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. По сумме двух встреч английская команда одержала победу со счётом 3:0 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Макгинн – 54'     2:0 Бэйли – 86'    

На 54-й минуте полузащитник хозяев Джон Макгинн открыл счёт. На 86-й минуте вингер Леон Бэйли укрепил преимущество «Астон Виллы».

В первом матче английская команда победила со счётом 1:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Лилль» по сумме двух встреч победил «Црвену Звезду» со счётом 2:1. По итогам общего этапа Лиги Европы «Астон Вилла» набрала 21 очко и заняла второе место.

