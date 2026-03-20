Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Шахтёр — Лех, результат матча 19 марта 2026, счет 1:2, ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/2026

«Шахтёр» проиграл «Леху», но вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Шахтёр» (Украина) и «Лех» (Польша). Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра выступил Сандер ван дер Эйк. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу польской команды.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Исхак – 13'     0:2 Исхак – 45+7'     1:2 Моутинью – 67'    
Удаления: Грам – 90+7' / нет

Счёт в матче открыл Микаэль Исхак. Нападающий польской команды отличился на 13-й минуте. В конце первого тайма Исхак реализовал пенальти и сравнял счёт по сумме двух встреч. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник «Леха» Жоан Моутинью отправил мяч в свои ворота.

Первая игра закончилась победой «Шахтёра» со счётом 3:1. Тем самым «Шахтёр» выиграл с общим счётом 4:3 и вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
