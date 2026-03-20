«Шахтёр» проиграл «Леху», но вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Шахтёр» (Украина) и «Лех» (Польша). Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра выступил Сандер ван дер Эйк. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу польской команды.

Счёт в матче открыл Микаэль Исхак. Нападающий польской команды отличился на 13-й минуте. В конце первого тайма Исхак реализовал пенальти и сравнял счёт по сумме двух встреч. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник «Леха» Жоан Моутинью отправил мяч в свои ворота.

Первая игра закончилась победой «Шахтёра» со счётом 3:1. Тем самым «Шахтёр» выиграл с общим счётом 4:3 и вышел в 1/4 финала Лиги конференций.