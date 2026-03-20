Порту — Штутгарт, результат матча 19 марта 2026, счет 2:0, 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Порту» обыграл «Штутгарт» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Порту» (Португалия) и «Штутгарт» (Германия). Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. По сумме двух встреч португальская команда одержала победу со счётом 4:1 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Гомес – 21'     2:0 Фрохольдт – 72'    
Удаления: нет / Нартей – 77'

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Порту» Виллиам Гомес. На 72-й минуте полузащитник Виктор Фрохольдт укрепил преимущество хозяев.

В первом матче португальская команда победила со счётом 2:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Штутгарт» по сумме двух встреч победил «Селтик» со счётом 4:2. По итогам общего этапа Лиги Европы «Порту» набрал 17 очков и занял пятое место.

