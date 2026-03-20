Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 19 марта

19 марта и в ночь с 19 на 20 марта мск состоялись семь ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители двухматчевых противостояний)

Результаты встреч Лиги Европы 19 марта:

«Лион» – «Сельта» – 0:2 (первый матч 1:1);

«Мидтьюлланн» – «Ноттингем Форест» – 1:2, пен. 0:3 (первый матч 1:0);

«Фрайбург» – «Генк» – 5:1 (первый матч 0:1);

«Астон Вилла» – «Лилль» – 2:0 (первый матч 1:0);

«Бетис» – «Панатинаикос» – 4:0 (первый матч 0:1);

«Порту» – «Штутгарт» – 2:0 (первый матч 2:1);

«Рома» – «Болонья» – 3:4 д.в. (первый матч 1:1).

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.