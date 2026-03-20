«Рома» в овертайме проиграла «Болонье» в 1/8 финала Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Рома» принимала «Болонью». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и закончилась победой гостей в дополнительное время со счётом 4:3.
Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
ДВ
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Роу – 22' 1:1 Н'Дика – 32' 1:2 Бернардески – 45+2' 1:3 Кастро – 58' 2:3 Мален – 69' 3:3 Пеллегрини – 80' 3:4 Камбьяги – 111'
В составе «Ромы» забивали Эван Н'Дика, Дониэлл Мален и Лоренцо Пеллегрини.
За «Болонью» отличились Джонатан Роу, Федерико Бернардески, Сантьяго Кастро и Николо Камбьяги.
Напомним, первый матч между «Ромой» и «Болоньей» закончился со счётом 1:1. Таким образом, «Болонья» вышла в четвертьфинал турнира.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
