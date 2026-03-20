«Рома» в овертайме проиграла «Болонье» в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Рома» принимала «Болонью». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и закончилась победой гостей в дополнительное время со счётом 4:3.

В составе «Ромы» забивали Эван Н'Дика, Дониэлл Мален и Лоренцо Пеллегрини.

За «Болонью» отличились Джонатан Роу, Федерико Бернардески, Сантьяго Кастро и Николо Камбьяги.

Напомним, первый матч между «Ромой» и «Болоньей» закончился со счётом 1:1. Таким образом, «Болонья» вышла в четвертьфинал турнира.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.