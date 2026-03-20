Рома — Болонья, результат матча 19 марта 2026, счет 3:4, 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Рома» в овертайме проиграла «Болонье» в 1/8 финала Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Рома» принимала «Болонью». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и закончилась победой гостей в дополнительное время со счётом 4:3.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
ДВ
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Роу – 22'     1:1 Н'Дика – 32'     1:2 Бернардески – 45+2'     1:3 Кастро – 58'     2:3 Мален – 69'     3:3 Пеллегрини – 80'     3:4 Камбьяги – 111'    

В составе «Ромы» забивали Эван Н'Дика, Дониэлл Мален и Лоренцо Пеллегрини.

За «Болонью» отличились Джонатан Роу, Федерико Бернардески, Сантьяго Кастро и Николо Камбьяги.

Напомним, первый матч между «Ромой» и «Болоньей» закончился со счётом 1:1. Таким образом, «Болонья» вышла в четвертьфинал турнира.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

