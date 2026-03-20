Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы после чего были сформированы четвертьфинальные пары турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами Лиги Европы сезона-2025/2026.
Лига Европы, пары 1/4 финала турнира сезона-2025/2026
«Брага» — «Бетис»
«Фрайбург» — «Сельта»
«Порту» — «Ноттингем Форест»
«Болонья» — «Астон Вилла»
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В прошлогоднем финале английская команда одолела «Манчестер Юнайтед».