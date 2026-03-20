ФИФА ввела санкции в отношении Футбольной ассоциации Израиля

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Израиля (IFA) за многочисленные нарушения, сообщает Lequipe со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Мировой футбольный орган не стал отстранять Израильскую футбольную ассоциацию (IFA). Однако дисциплинарный комитет оштрафовал IFA на 150 тысяч швейцарских франков (€ 165 тыс.) за «серьёзные и повторяющиеся нарушения» обязательств по борьбе с дискриминацией.

В решении объёмом 40 страниц перечисляется целый ряд расистских инцидентов в израильском футболе. Кроме того, организация указала, что ассоциация «не сделала ни одного публичного заявления с осуждением расизма, не запустила ни одной антидискриминационной кампании и не предприняла шагов для содействия включению арабских или палестинских игроков».

