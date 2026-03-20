Кулибали иронично обратился к КАФ после решения отобрать у Сенегала золото Кубка Африки

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола (КАФ) о присуждении Марокко победы на Кубке Африки — 2026.

«Уважайте чемпионов. Трофей здесь… и он никуда не денется. Они смотрят, а я его удерживаю», — написал Кулибали на личной странице в одной из социальных сетей, упомянув аккаунт КАФ.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте.

Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 д. вр.

Материалы по теме
Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко спустя два месяца! Как объяснили эту дичь?
Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко спустя два месяца! Как объяснили эту дичь?
