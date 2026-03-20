Тренер «Жироны» заявил о готовности сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес выразил желание сменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити».

«Я готов, я считаю себя готовым тренировать любую команду. Не знаю, разделяют ли это мнение в «Манчестер Сити». Конечно, обстановка другая, но у меня есть способность адаптироваться, и я хочу попробовать», — приводит слова Мишеля Mirror.

50-летний Мишель возглавляет «Жирону» с 2021 года и провёл 211 матчей. Под его руководством команда вышла в высшую лигу и заняла третье место в Ла Лиге в сезоне 2023/2024.

Контрактное соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.

