Сборная России отреагировала на пост Сафонова после выхода «ПСЖ» в четвертьфинал ЛЧ

Сборная России отреагировала на пост российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «ПСЖ» по сумме двух игр обыграл «Челси».

Сборная России опубликовала три смайлика в комментариях под постом россиянина:❤️👏😎.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Ливерпулем». Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и шесть раз отыграл «на ноль».