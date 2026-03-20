«Меня бесит». Оливье Жиру – после вылета «Лилля» из Лиги Европы

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Астон Виллой» (0:2). По сумме двух игр «Лилль» проиграл со счётом 0:3 и завершил участие в турнире.

«Мне бы хотелось, чтобы мы забили во время одного из наших периодов доминирования. Меня бесит, что мы пропустили такой гол, после того, как вратарь выбил мяч. Я пытался оказать на него давление, но если бы я сделал больше, получил бы жёлтую карточку. Мы выложились на полную. Мне бы хотелось, чтобы мы забили этот гол, чтобы заставить их усомниться в себе. Это расстраивает, но мы можем гордиться собой. Несмотря на поражение, мы оказали на них давление, мы играли в свою игру. Мы действительно хотели пройти дальше. Глядя на игру, можно отметить много хороших моментов. В воскресенье у нас важный матч с «Марселем». Я разочарован, но горжусь ребятами сегодня вечером », — приводит слова Жиру Footmercato.

В четвертьфинале Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Болоньей».