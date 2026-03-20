Игорь Шалимов – о ЦСКА: с чего вы решили, что команда усиливается?

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре ЦСКА в весенней части сезона.

«Я всё время говорю, с чего вы решили, что команда усиливается? Она просто взяла новых игроков. А усиливается или нет — показывает игра. Вот это мы видим на примере ЦСКА», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В 2026 году ЦСКА провёл пять матчей во всех турнирах, в которых потерпел четыре поражения. На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на десять очков. В следующем туре ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо».