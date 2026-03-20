Экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» сыграет на ЧМ-2026 за сборную Гаити

Экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» сыграет на ЧМ-2026 за сборную Гаити
25-летний нападающий английского «Сандерленда» Вильсон Изидор, ранее выступавший в Мир РПЛ за московский «Локомотив» и петербургский «Зенит», объявил о смене спортивного гражданства с французского на гаитянское. Форвард прошёл через систему юношеских сборных Франции, но ни разу не вызывался во взрослую команду «трёхцветных».

«Я принял приглашение сборной Гаити. Видел большое количество сообщений от болельщиков, которые меня тронули. Горжусь, что теперь являюсь частью команды и могу представлять наш народ, нашу страну», — написал Изидор в социальных сетях.

В 2025 году выступающая в КОНКАКАФ сборная Гаити впервые в своей истории пробилась в основную часть чемпионата мира. На ЧМ-2026 гаитянцы сыграют в одной группе с национальными командами Бразилии, Марокко и Шотландии.

