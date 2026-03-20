Сафонов – единственный россиянин, который сыграет в 1/4 финала еврокубков сезона-2025/2026

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался единственным россиянином, который выступит в четвертьфинале еврокубков. «ПСЖ» с Сафоновым на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Челси».

Отметим, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов завершил участие российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин. Команда по итогам двух матчей проиграла «Спортингу». В Лиге конференций «Целе» с российским полузащитником Никитой Иосифовым по итогам двух матчей проиграл АЕКу.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Ливерпулем». Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов включён в команду недели Лиги чемпионов.