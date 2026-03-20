Радимов назвал проблемы «Локомотива» в весенней части сезона

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал неудачную игру «Локомотива» в обороне в весенней части сезона.

«В моём понимании — это психология. А если брать футбольный момент, то дело в защите. Нет у них шефа обороны, который есть в «Зените», «Краснодаре». Уход Баринова пошёл во вред «Локомотиву» и ЦСКА, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В своём последнем матче «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» (2:2, 4:5 в серии пенальти) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. В чемпионате России после возобновления сезона «Локомотив» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.