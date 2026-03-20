«Это не просто победа – глобальное землетрясение». Анри – о разгроме «Барсой» «Ньюкасла»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о победе каталонского клуба над «Ньюкаслом» (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю, «Барселона». Европа начинает чувствовать опасность. Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. Это не просто победа, а глобальное землетрясение, и этот вечер войдет в историю. Эта «Барселона» способна на что угодно, когда ей этого хочется. Невероятная команда, словно вернулась команда мечты времен Кройффа. «Ньюкасл» развалился под таким натиском. Остановить «Барселону» в таком состоянии почти невозможно», – приводит слова Анри Mundo Deportivo.

По сумме двух матчей «Барселона» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Атлетико».