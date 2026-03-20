«Это не просто победа – глобальное землетрясение». Анри – о разгроме «Барсой» «Ньюкасла»
Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о победе каталонского клуба над «Ньюкаслом» (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6' 1:1 Эланга – 15' 2:1 Берналь – 18' 2:2 Эланга – 28' 3:2 Ямаль – 45+7' 4:2 Лопес – 51' 5:2 Левандовски – 56' 6:2 Левандовски – 61' 7:2 Рафинья – 72'
«Поздравляю, «Барселона». Европа начинает чувствовать опасность. Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. Это не просто победа, а глобальное землетрясение, и этот вечер войдет в историю. Эта «Барселона» способна на что угодно, когда ей этого хочется. Невероятная команда, словно вернулась команда мечты времен Кройффа. «Ньюкасл» развалился под таким натиском. Остановить «Барселону» в таком состоянии почти невозможно», – приводит слова Анри Mundo Deportivo.
По сумме двух матчей «Барселона» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Атлетико».
Комментарии
- 20 марта 2026
-
06:50
-
06:50
-
06:32
-
05:59
-
05:53
-
05:44
-
05:32
-
04:53
-
04:23
-
04:12
-
03:59
-
03:39
-
03:16
-
03:09
-
02:36
-
02:16
-
01:46
-
01:40
-
01:38
-
01:19
-
01:01
-
01:00
-
01:00
-
00:55
-
00:51
-
00:49
-
00:16
-
00:12
-
00:00
- 19 марта 2026
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:30
-
23:25
-
23:15