«Это не просто победа – глобальное землетрясение». Анри – о разгроме «Барсой» «Ньюкасла»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о победе каталонского клуба над «Ньюкаслом» (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    

«Поздравляю, «Барселона». Европа начинает чувствовать опасность. Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. Это не просто победа, а глобальное землетрясение, и этот вечер войдет в историю. Эта «Барселона» способна на что угодно, когда ей этого хочется. Невероятная команда, словно вернулась команда мечты времен Кройффа. «Ньюкасл» развалился под таким натиском. Остановить «Барселону» в таком состоянии почти невозможно», – приводит слова Анри Mundo Deportivo.

По сумме двух матчей «Барселона» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Атлетико».

