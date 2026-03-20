Ширер: если «Арсенал» выиграет Кубок лиги, с квадруплом всё станет серьёзно

Экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о шансах лондонского «Арсенала» на квадрупл в этом сезоне.

«Если «Арсенал» выиграет Кубок лиги, с квадруплом всё станет серьёзно. И это большое «если», потому что это очень важный матч, поскольку у «Сити» будет, возможно, последняя возможность выиграть что-то в этом сезоне. Для обоих клубов это очень большая игра, но, если «Арсенал» победит, разговоров о завоевании четырёх трофеев, чего ещё никогда не происходило, станет больше», – сказал Ширер в интервью Betfair.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка английской лиги 22 марта. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия). Начало запланировано на 19:30 мск.