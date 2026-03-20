Владислав Радимов оценил результаты обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду для ЦСКА

Владислав Радимов оценил результаты обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду для ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о последствиях для армейцев трансферного обмена защитника Игоря Дивеева на аргентинского форварда петербуржцев Лусиано Гонду, который произошёл в зимнее межсезонье.

«В рокировке Дивеев‑Лусиано ЦСКА точно не выиграл. Центральные защитники с проблемами: Лукин на травме, а Рейс привозит. При Дивееве такого не было. Лусиано не забивает, как и в «Зените». Баринов не вписывается в состав — из‑за этого он нервничает», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В пяти весенних матчах сезона-2025/2026 во всех турнирах ЦСКА потерпел четыре поражения, в том числе два крупных с четырьмя пропущенными мячами.

Материалы по теме
Игорь Шалимов – о ЦСКА: с чего вы решили, что команда усиливается?

Видео: «Краснодар» оставил хаос в раздевалке на стадионе ЦСКА

Комментарии
