Тренер «Ромы» Гасперини высказался о поражении в овертайме от «Болоньи» в ЛЕ

Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение в овертайме от «Болоньи» (3:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень захватывающий матч. Жаль. Но мы увидели и лучшие, и худшие стороны своей игры. Лучшие — на протяжении почти всего матча, худшие — в пропущенных голах. Мы боролись от начала и до самого конца, несмотря ни на что. У нас многое получалось против очень сильной команды. Жаль, что допустили ошибки», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала турнира «Болонья» встретится с «Астон Виллой». Матчи пройдут 9 и 16 апреля. Первую встречу итальянский клуб проведёт на своём поле.