«Отмечаем выход в следующий раунд». Итальяно — о победе «Болоньи» над «Ромой» в ЛЕ

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал победу в овертайме над «Ромой» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Отмечаем выход в следующий раунд после замечательной игры. Мы очень счастливы. Перед нами стояла непростая задача, но мы с ней справились. Я могу только поздравить ребят, потому что они сделали что-то особенное», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала турнира «Болонья» встретится с «Астон Виллой». Матчи пройдут 9 и 16 апреля. Первую встречу итальянский клуб проведёт на своём поле.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.