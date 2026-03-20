«Отмечаем выход в следующий раунд». Итальяно — о победе «Болоньи» над «Ромой» в ЛЕ

«Отмечаем выход в следующий раунд». Итальяно — о победе «Болоньи» над «Ромой» в ЛЕ
Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал победу в овертайме над «Ромой» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
ДВ
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Роу – 22'     1:1 Н'Дика – 32'     1:2 Бернардески – 45+2'     1:3 Кастро – 58'     2:3 Мален – 69'     3:3 Пеллегрини – 80'     3:4 Камбьяги – 111'    

«Отмечаем выход в следующий раунд после замечательной игры. Мы очень счастливы. Перед нами стояла непростая задача, но мы с ней справились. Я могу только поздравить ребят, потому что они сделали что-то особенное», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала турнира «Болонья» встретится с «Астон Виллой». Матчи пройдут 9 и 16 апреля. Первую встречу итальянский клуб проведёт на своём поле.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

