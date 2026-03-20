«Играть так долго вдесятером очень сложно». Фонсека — о матче «Лиона» с «Сельтой» в ЛЕ

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Знали, что «Сельта» будет оказывать давление. Поначалу нам было трудно нащупать свою игру, потому что они создавали много ситуаций «два против одного» в прессинге. Но благодаря Роману Яремчуку мы смогли играть через линии и в целом стали действовать стабильнее.

Играть так долго вдесятером очень сложно, особенно против такой команды, как «Сельта». В первом тайме было трудно контролировать пространство между центральным и крайним защитниками, так как они ставили много игроков между линиями. У них было не так много явных голевых моментов, но в целом ситуация для нас была сложной», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/8 финала турнира команды не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1. Таким образом, испанская команда вышла в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с немецким «Фрайбургом».