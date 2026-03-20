Арне Слот: соперники приезжают на «Энфилд» только для того, чтобы валяться на поле
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил поведение футболистов «Галатасарая» (4:0) на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

«Мы очень часто видим, как соперники приезжают на «Энфилд» только для того, чтобы валяться на поле. В первом тайме матча с «Ювентусом» футболисты «Галатасарая» 14 раз оказывались на газоне. Это значит, что игра останавливалась каждые три минуты. Поэтому никакого ритма не было.

Я чувствовал важным показать эмоциональность на бровке. Я не испытывал стресса – просто хотел показать, что мы не можем этого допустить. Я хотел что-то сделать, дать всем понять, что нам нужно защищать футбол. Неприятно, что футбол движется в таком направлении. Поэтому я постарался ясно дать понять словами и жестами, что это расстраивает», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпудь» обыграл турецкий «Галатасарай» по сумме двух матчей (4:1) в 1/8 финала ЛЧ.

В четвертьфинале турнира «красные» встретятся с «ПСЖ».

