Арне Слот: соперники приезжают на «Энфилд» только для того, чтобы валяться на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил поведение футболистов «Галатасарая» (4:0) на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень часто видим, как соперники приезжают на «Энфилд» только для того, чтобы валяться на поле. В первом тайме матча с «Ювентусом» футболисты «Галатасарая» 14 раз оказывались на газоне. Это значит, что игра останавливалась каждые три минуты. Поэтому никакого ритма не было.

Я чувствовал важным показать эмоциональность на бровке. Я не испытывал стресса – просто хотел показать, что мы не можем этого допустить. Я хотел что-то сделать, дать всем понять, что нам нужно защищать футбол. Неприятно, что футбол движется в таком направлении. Поэтому я постарался ясно дать понять словами и жестами, что это расстраивает», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпудь» обыграл турецкий «Галатасарай» по сумме двух матчей (4:1) в 1/8 финала ЛЧ.

В четвертьфинале турнира «красные» встретятся с «ПСЖ».