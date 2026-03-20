Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил замену Салаха в матче с «Галатасараем» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему заменил нападающего Мохамеда Салаха в матче с «Галатасараем» (4:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Он попросил замену не потому, что решил, что уже достаточно забил, а потому, что почувствовал недомогание. Посмотрим, как он будет себя чувствовать на выходных и после них», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» обыграл турецкий «Галатасарай» по сумме двух матчей (4:1) в 1/8 финала ЛЧ.

В четвертьфинале турнира «красные» встретятся с «ПСЖ».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.