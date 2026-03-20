Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил замену Салаха в матче с «Галатасараем» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему заменил нападающего Мохамеда Салаха в матче с «Галатасараем» (4:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

«Он попросил замену не потому, что решил, что уже достаточно забил, а потому, что почувствовал недомогание. Посмотрим, как он будет себя чувствовать на выходных и после них», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» обыграл турецкий «Галатасарай» по сумме двух матчей (4:1) в 1/8 финала ЛЧ.

В четвертьфинале турнира «красные» встретятся с «ПСЖ».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Арне Слот: соперники приезжают на «Энфилд» только для того, чтобы валяться на поле
