Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил замену Салаха в матче с «Галатасараем» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему заменил нападающего Мохамеда Салаха в матче с «Галатасараем» (4:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25' 2:0 Экитике – 51' 3:0 Гравенберх – 53' 4:0 Салах – 62'
«Он попросил замену не потому, что решил, что уже достаточно забил, а потому, что почувствовал недомогание. Посмотрим, как он будет себя чувствовать на выходных и после них», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
«Ливерпуль» обыграл турецкий «Галатасарай» по сумме двух матчей (4:1) в 1/8 финала ЛЧ.
В четвертьфинале турнира «красные» встретятся с «ПСЖ».
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
