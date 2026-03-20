Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот рассказал, какой матч в Лиге чемпионов считает лучшим в карьере

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал лучший матч в своей карьере в Лиге чемпионов.

«Если вы доходите до поздних стадий Лиги чемпионов, то можете быть уверены в одном: вам предстоит сыграть с «Пари Сен-Жермен», потому что это невероятная команда. Мы убедились в этом в прошлом сезоне, когда играли с ними. На выезде это была очень, очень сложная игра, а здесь, на «Энфилде»… Я сказал, что мы сыграли идеально, и здесь, на «Энфилде», мы провели фантастический матч [против «ПСЖ»]. Я много раз говорил, что это был потрясающий матч, лучшая игра в моей карьере — может быть, не с точки зрения результата, но с точки зрения того, как нужно играть в футбол.

Обе команды просто играли в футбол, просто хотели порадовать болельщиков, развлечь их. Мы были единственной командой, которая довела дело до овертайма, единственной командой, которая довела дело до серии пенальти», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» покинул турнир после матчей с французской командой в 1/8 финала. Игры четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдут 8 и 14 апреля.

Материалы по теме
Арне Слот: соперники приезжают на «Энфилд» только для того, чтобы валяться на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android