Арне Слот рассказал, какой матч в Лиге чемпионов считает лучшим в карьере

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал лучший матч в своей карьере в Лиге чемпионов.

«Если вы доходите до поздних стадий Лиги чемпионов, то можете быть уверены в одном: вам предстоит сыграть с «Пари Сен-Жермен», потому что это невероятная команда. Мы убедились в этом в прошлом сезоне, когда играли с ними. На выезде это была очень, очень сложная игра, а здесь, на «Энфилде»… Я сказал, что мы сыграли идеально, и здесь, на «Энфилде», мы провели фантастический матч [против «ПСЖ»]. Я много раз говорил, что это был потрясающий матч, лучшая игра в моей карьере — может быть, не с точки зрения результата, но с точки зрения того, как нужно играть в футбол.

Обе команды просто играли в футбол, просто хотели порадовать болельщиков, развлечь их. Мы были единственной командой, которая довела дело до овертайма, единственной командой, которая довела дело до серии пенальти», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» покинул турнир после матчей с французской командой в 1/8 финала. Игры четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдут 8 и 14 апреля.