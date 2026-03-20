Тренер сборной Никарагуа ответил, какого результата ожидает от матча в России

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о желаемом результате предстоящего товарищеского матча с национальной командой России.

«Думаю, в последние годы мы значительно улучшили свою игру на командном уровне, на уровне национальной сборной. Результаты говорят сами за себя. Но нужно делать следующий шаг, и мы все вносим в это свой вклад. Положительный результат в матче с Россией дал бы Никарагуа значительный импульс в футбольном плане. И лучше всего было бы продолжать в том же духе, постоянно совершенствоваться и усердно работать.

На самом деле, вы работаете, чтобы победить. Футбол, как и любой другой вид спорта, может принести любой результат — ничью, победу или поражение. Проигрыш — это не конец света, но в конечном итоге, если мы тренируемся, цель — победа. И это всегда главная идея», — рассказал Оливас корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

