Расписание матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2025/2026

Расписание матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026
Сегодня, 20 марта, пройдут матчи 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 31-го тура АПЛ (время — московское):

Пятница, 20 марта:

23:00. «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед».

Суббота, 21 марта:

15:30. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ливерпуль»;
18:00. «Фулхэм» – «Бёрнли»;
20:30. «Эвертон» – «Челси»;
23:00. «Лидс Юнайтед» – «Брентфорд».

Воскресенье, 22 марта:

15:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Сандерленд»;
17:15. «Тоттенхэм Хотспур» – «Ноттингем Форест»;
17:15. «Астон Вилла» – «Вест Хэм Юнайтед».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал» (70).

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Топ-события пятницы: матчи «Наполи» и «МЮ», «Локо» против «Магнитки», НБА и теннис
Топ-события пятницы: матчи «Наполи» и «МЮ», «Локо» против «Магнитки», НБА и теннис
