Расписание матчей 29-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 марта, стартует 29-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 29-го тура чемпионата Испании (время московское)
Пятница, 20 марта:
23:00. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»;
Суббота, 21 марта:
16:00. «Эльче» – «Мальорка»;
18:15. «Эспаньол» – «Хетафе»;
20:30. «Осасуна» – «Жирона»;
20:30. «Леванте» – «Овьедо»
23:00. «Севилья» – «Валенсия».
Воскресенье, 22 марта:
16:00. «Барселона» – «Райо Вальекано»;
18:15. «Сельта» – «Алавес»;
20:30. «Атлетик» Бильбао – «Бетис»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 70 очков за 28 матчей.