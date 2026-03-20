Расписание матчей 29-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 29-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 20 марта, стартует 29-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура чемпионата Испании (время московское)

Пятница, 20 марта:

23:00. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»;

Суббота, 21 марта:

16:00. «Эльче» – «Мальорка»;
18:15. «Эспаньол» – «Хетафе»;
20:30. «Осасуна» – «Жирона»;
20:30. «Леванте» – «Овьедо»
23:00. «Севилья» – «Валенсия».

Воскресенье, 22 марта:

16:00. «Барселона» – «Райо Вальекано»;
18:15. «Сельта» – «Алавес»;
20:30. «Атлетик» Бильбао – «Бетис»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 70 очков за 28 матчей.

Календарь матчей Ла Лиги
Календарь матчей Ла Лиги
