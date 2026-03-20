Геннадий Орлов высказался о скандальном пенальти «Зенита» в ворота «Динамо» Мх

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о спорном эпизоде с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный гол был забит именно со спорного 11-метрового. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Я много раз смотрел повтор. Убеждён, что Кондаков шипами зацепил землю. Никаких нарушений защитник не делал. Может, у VAR есть какие-то другие камеры… Однако по телевидению не видно было нарушения правил. Но «Зениту» надо было забить ещё, были ведь моменты», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».