Тренер Никарагуа рассказал, на чём акцентирует внимание в игре сборной России

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас объяснил, как строит теоретическую подготовку своей команды к предстоящему товарищескому матчу с национальной командой России. Встреча состоится 27 марта.

«Мы сосредоточены на анализе последних матчей сборной России и ориентируемся на команду в целом. Наш тренерский штаб обсуждает позиции команды или групповые позиции, как мы их называем, на основе этого передаём информацию игрокам. Если начнём анализировать отдельных игроков, думаю, совершим много ошибок. Но понятно, что на любом поле именно индивидуальные противостояния показывают уровень команды, и победа в них будет иметь основополагающее значение», — сказал Оливас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме Эксклюзив Тренер сборной Никарагуа ответил, какого результата ожидает от матча в России

Видео: Сборная России в рейтинге ФИФА