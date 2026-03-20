Расписание матчей 25-го тура Первой лиги сезона-2025/2026
Сегодня, 20 марта, матчем «Ротор» — «Факел» откроется 25-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 25-го тура Первой лиги (время — московское):
Пятница, 20 марта:
- 19:30. «Ротор» — «Факел»;
Суббота, 21 марта:
- 15:00. «Уфа» — «Волга»;
- 17:00. «КАМАЗ» — «Черноморец»;
Воскресенье, 22 марта:
- 08:00. «СКА-Хабаровск» — «Арсенал»;
- 13:00. «Сокол» — «Нефтехимик»;
- 14:00. «Урал» — «Енисей»;
- 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Шинник»;
Понедельник, 23 марта:
- 17:30. «Челябинск» — «Торпедо Москва»;
- 19:00. «Родина» — «Чайка».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43).
