Расписание матчей 25-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 20 марта, матчем «Ротор» — «Факел» откроется 25-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Первой лиги (время — московское):

Пятница, 20 марта:

19:30. «Ротор» — «Факел»;

Суббота, 21 марта:

15:00. «Уфа» — «Волга»;

17:00. «КАМАЗ» — «Черноморец»;

Воскресенье, 22 марта:

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Арсенал»;

13:00. «Сокол» — «Нефтехимик»;

14:00. «Урал» — «Енисей»;

16:00. «Спартак» (Кострома) – «Шинник»;

Понедельник, 23 марта:

17:30. «Челябинск» — «Торпедо Москва»;

19:00. «Родина» — «Чайка».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43).