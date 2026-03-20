Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 25-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 20 марта, матчем «Ротор» — «Факел» откроется 25-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Первой лиги (время — московское):

Пятница, 20 марта:

  • 19:30. «Ротор» — «Факел»;

Суббота, 21 марта:

  • 15:00. «Уфа» — «Волга»;
  • 17:00. «КАМАЗ» — «Черноморец»;

Воскресенье, 22 марта:

  • 08:00. «СКА-Хабаровск» — «Арсенал»;
  • 13:00. «Сокол» — «Нефтехимик»;
  • 14:00. «Урал» — «Енисей»;
  • 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Шинник»;

Понедельник, 23 марта:

  • 17:30. «Челябинск» — «Торпедо Москва»;
  • 19:00. «Родина» — «Чайка».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android