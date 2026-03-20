Расписание матчей 30-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 марта, стартует 30-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 30-го тура Серии А (время московское)
Пятница, 20 марта:
20:30. «Кальяри» — «Наполи»;
22:45. «Дженоа» — «Удинезе»;
Суббота, 21 марта:
17:00. «Парма» — «Кремонезе»;
20:00. «Милан» — «Торино»;
22:45. «Ювентус» — «Сассуоло».
Воскресенье, 22 марта:
14:30. «Комо» – «Пиза»;
17:00. «Аталанта» – «Верона»;
17:00. «Болонья» – «Лацио»;
20:00. «Рома» – «Лечче»;
22:45. «Фиорентина» – «Интер».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 68 очков за 29 матчей.