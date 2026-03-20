Расписание матчей 27-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 марта, стартует 27-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 27-го тура Бундеслиги (время московское)
Пятница, 20 марта:
22:30. «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм».
Суббота, 21 марта:
17:30. «Хайденхайм» – «Байер»;
17:30. «Кёльн» – «Боруссия» Мёнхенгладбах;
17:30. «Бавария» – «Унион»;
17:30. «Вольфсбург» – «Вердер»;
20:30. «Боруссия» Дортмунд – «Гамбург».
Воскресенье, 22 марта:
17:30. «Майнц» – «Айнтрахт» Франкфурт;
19:30. «Санкт-Паули» – «Фрайбург»;
21:30. «Аугсбург» – «Штутгарт».
Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» (67).