Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 20 марта

Сегодня, 20 марта, состоится стартовый матч 25-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 20 марта (время — московское):

19:30. «Ротор» Волгоград — «Факел» Воронеж.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43). В топ-5 также входят костромской «Спартак» (37) и «Челябинск» (37). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (23) — 16-я.