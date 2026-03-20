Расписание матчей 27-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 марта, стартует 27-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 27-го тура Лиги 1 (время московское)

Пятница, 20 марта:

22:45. «Ланс» – «Анже»;

Суббота, 21 марта:

19:00. «Тулуза» – «Лорьян»;
21:00. «Осер» – «Брест»;
23:00. «Ницца» – «ПСЖ».

Воскресенье, 22 марта:

17:00. «Лион» – «Монако»;
19:15. «Париж» – «Гавр»;
19:15. «Ренн» – «Метц»;
19:15. «Марсель» – «Лилль»;
22:45. «Нант» – «Страсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 57 очков за 25 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
