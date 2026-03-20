Сборная Испании показала второй комплект формы на ЧМ-2026

Пресс-служба сборной Испании продемонстрировала, как будет выглядеть второй комплект формы национальной команды на грядущем чемпионате мира — 2026. В качестве технического спонсора сборной Испании выступает компания adidas.

Второй комплект формы испанцев вдохновлён литературными традициями страны и предназначен для помощи игрокам в условиях сильной жары. Логотип adidas в виде клевера — отсылка на эстетику 1990-х годов.

Фото: Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации

Чемпионат мира — 2026 пройдёт этим летом на полях Соединённых Штатов Америки, Мексики и Канады. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Испанцы в последний раз выигрывали первенство планеты в 2010 году.