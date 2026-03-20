Франциско Лима: лучший футболист РПЛ — Джон Дуран

Бывший игрок «Локомотива» Франциско Лима назвал сильнейшего футболиста в Мир Российской Премьер-Лиге прямо сейчас. Он выделил зимнего новичка «Зенита» Джона Дурана, который успел сыграть в чемпионате России три матча и забить один гол.

— Российский футбол тоже сильно изменился. Кто сейчас лучший футболист в РПЛ?
— Сильных игроков у вас много. Но назову футболиста под номером 10 из «Зенита» [Джон Дуран]. Хороший футболист.

— Сейчас разница между РПЛ и Серией А намного больше, чем в ваши времена?
— 20 лет назад Серия А была одним из самых сильных чемпионатов Европы. РПЛ на её фоне была не такой сложной. И тренировался я в «Локомотиве» заметно меньше, чем в «Роме», — цитирует Лиму интернет-портал Sport24.

