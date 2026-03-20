Шаронов не согласен с мнением, что в «Зените» любой тренер может стать чемпионом

Тренер московского «Динамо» Роман Шаронов не согласился с тезисом, что в санкт-петербургском «Зените» любой тренер станет чемпионом России. Сине-бело-голубые выигрывали Мир РПЛ на протяжении шести лет подряд, пока в сезоне-2024/2025 чемпионом страны не стал «Краснодар».

— Часто можно почитать в комментариях такой тезис: «Поставь в «Зенит» любого тренера, он станет чемпионом».
— Это не так. Поймите, тренер выстраивает игру. Набор игроков ничего не гарантирует. Я могу приводить много примеров, когда топ-звёзды уходят, на их место берут других, и команда начинает играть лучше и добиваться результатов. Не хочу называть имена, потому что услышат только названия команд. Тренер выстраивает игру через тренировочный процесс. Дальше есть управление коллективом. Каждый делает это по-своему. Кто-то управлению коллективом уделяет больше времени, чем тренировочному процессу. Так что есть очень много факторов, которые влияют на результат. Для меня тренеру принадлежит тренировочный процесс, а игра — футболистам, — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

