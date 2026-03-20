Орлов высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Динамо»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо». Команды встретятся в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт 22 марта на домашнем поле бело-голубых в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Самая большая битва для «Зенита» сейчас — с московским «Динамо». Они, конечно, дадут бой. Как показывает практика, когда матч принципиальный, а с «Динамо» будет принципиальный матч, легионеры собираются. Мотивации у них предостаточно. Посмотрим. Важно, чтобы все были здоровы», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
