Орлов высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Динамо»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо». Команды встретятся в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт 22 марта на домашнем поле бело-голубых в Москве.

«Самая большая битва для «Зенита» сейчас — с московским «Динамо». Они, конечно, дадут бой. Как показывает практика, когда матч принципиальный, а с «Динамо» будет принципиальный матч, легионеры собираются. Мотивации у них предостаточно. Посмотрим. Важно, чтобы все были здоровы», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».