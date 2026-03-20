Орлов назвал самого опасного соперника для «Зенита» в РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал главного и самого опасного соперника для «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге. Опытный эксперт выделил «Краснодар».

«Краснодар» — самый серьёзный и опасный соперник [для «Зенита»] в РПЛ. Когда «Зенит» в первом круге выиграл в гостях со счётом 2:0, нельзя сказать, что «Краснодару» не повезло. Игра равная была. И два мастерских точных эпизода в пользу «Зенита», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).