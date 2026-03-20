Дмитрий Булыкин: «Локомотив» должен быть в тройке, за чемпионство бороться тяжело

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил, на каком месте «Локомотив» может завершить текущий сезон Мир РПЛ. После 21 тура чемпионата России железнодорожники располагаются на третьей строчке, набрав 41 очко.

«Для меня стал неожиданностью вылет «Локомотива» из Кубка России. Можно было побороться за Кубок. Однако увидел состав и результат — оказался в неоднозначном состоянии. «Локомотиву» нужен Кубок, а выиграть не получилось.

Для меня «Локомотив» должен быть в тройке. Руководство заявляло, что будут бороться за чемпионство, но после вылета из Кубка для команды выполненной задачей будет медаль. «Локомотиву» будет тяжело бороться за чемпионство», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.