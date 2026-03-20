Бубнов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Ростовом». Игра пройдёт в субботу, 21 марта, на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 13:45 мск.

— На ваш взгляд, «Ахмат» будет менять концепцию на домашний матч с «Ростовом»? Или всё-таки подстроится и отзеркалит то, что есть у Альбы?

— Ну, знаешь, как… Черчесов уже вышел на такой уровень, что он никого не зеркалит. У него своя игра, своя философия. И свои взгляды. И сейчас его игра кардинально изменилась. Они будут играть на победу, будут играть агрессивно. Тем более если в три центральных защитника, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».