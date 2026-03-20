Карпин прокомментировал решение вызвать Мелкадзе в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал своё решение включить форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе в итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.

– В финальном списке есть Георгий Мелкадзе. Чем обусловлен его вызов?

– Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне – отмечаем и его результативные действия, и саму игру. В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди ещё один тур, всё может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то ещё получит травму, — приводит слова Валерия Карпина сайт РФС.