Карпин объяснил, почему Сергеев не вошёл в состав сборной России на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение не вызывать форварда московского «Динамо» Ивана Сергеева на мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

– В расширенном списке был ещё один форвард, Иван Сергеев. Почему его не вызвали?

– В основном составе «Динамо» играет Тюкавин, а Ваня выходит в основном на замену. С учётом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьёв и Комличенко, которые играют получают примерное равное количество времени в «Локомотиве», смысла вызывать пятого нападающего мы не видим, — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.