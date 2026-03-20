Дмитрий Булыкин: у ЦСКА нет игры и результата, а первым за это отвечает тренер

Дмитрий Булыкин: у ЦСКА нет игры и результата, а первым за это отвечает тренер
Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о ситуации в ЦСКА. Он отметил, что у команды нет результата, а игра оставляет желать лучшего. Отвечать за это должен тренер армейской команды Фабио Челестини.

«Самое главное — у ЦСКА нет результата. Игра далека от того, чего ждали. Сделали хорошие трансферы, а игры нет. Со стороны видно, что у ЦСКА не получается игра. Первый, кто отвечает за результат — тренер. Если ещё пару игр не будет результата, руководство сделает организационные выводы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в весенней части сезона ЦСКА проиграл три матча из трёх в Мир РПЛ.

