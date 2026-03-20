В «Балтике» заявили, что Кармо и фанаты ЦСКА спровоцировали Талалаева в матче РПЛ

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников заявил, что болельщики ЦСКА и футболист армейцев Энрике Кармо спровоцировали эмоциональную реакцию главного тренера калининградцев Андрея Талалаева и последующую потасовку в конце матча 21-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

«Уверен, что Андрей Викторович так не планировал: «Сейчас какую-то провокацию устрою». Минутное решение, мяч прикатывается к нему в ноги, и он эмоционально, чтобы трибуны завести… За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера. А он человек эмоциональный, все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное — игрок ЦСКА прибегает в техническую зону «Балтики» и толкает главного тренера», — приводит слова Мясникова ТАСС.