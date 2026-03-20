Кафанов объяснил, почему на игры с Никарагуа и Мали в сборную России вызвали пять вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный список на мартовский сбор национальной команды. Приглашение в сборную получили Матвей Сафонов из «ПСЖ», Денис Адамов из «Зенита», Антон Митрюшкин из «Локомотива», Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из «Балтики». В марте сборная России сыграет с Никарагуа и Мали.

«Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них ещё ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе. Окончательное решение будет принято в течение двух-трёх дней после обсуждения с главным тренером Валерием Георгиевичем Карпиным», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

