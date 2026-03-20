Дмитрий Булыкин: если бы «Динамо» начало сезон с Гусевым, было бы намного выше, чем сейчас

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о прогрессе московского «Динамо». В весенней части сезона бело-голубые выиграли все свои матчи в Мир РПЛ.

«За счёт хорошей физической готовности «Динамо» так преобразилось. Мы видим, как они двигаются и прессингуют. Многие команды РПЛ испытывают трудности при сопротивлении с этим, не знают, как выходить из-под этого прессинга. Второе — как футболисты раскрылись при Гусеве. Он умеет создавать атмосферу, со всеми общается. Это сильно повлияло на психологию футболистов. Если бы начали сезон с Гусевым, были намного выше, чем сейчас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.