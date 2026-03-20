Карпин объяснил невызов Миранчука и Захаряна на матчи с Никарагуа и Мали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал некоторые кадровые решения по итоговому составу национальной команды на мартовские матчи с Никарагуа и Мали.

– По сравнению с расширенным списком в окончательном составе нет нескольких игроков, в том числе Алексея Миранчука и Арсена Захаряна. Почему не стали их вызывать?

– Игорь Дмитриев и Максим Осипенко травмированы. Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор, — приводит слова Валерия Карпина сайт РФС.